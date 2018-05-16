Владимир Путин подписал указ о структуре нового кабмина

Министерство связи и массовых коммуникаций переименуется в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующий указ «О структуре органов исполнительной власти» подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно документу, необходимо «переименовать министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, что это необходимо для выполнения задачи по цифровизации экономики страны до 2024 года, которую президент поставил перед правительством. Как и раньше, ведомство продолжит курировать Роскомнадзор, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи (Россвязь). Имя нового министра пока не названо.

Напомним, в рамках развития «цифровой экономики» в ближайшие шесть лет правительству поручено увеличить расходы на подключение государственных учреждений, а также школ и больниц к широкополосной связи. Программой также предусмотрена разработка программного обеспечения для создания «цифрового государства». Эти инициативы потребуют 150−200 млрд рублей дополнительных расходов.

Указом также предполагается преобразовать министерство образования и науки России в министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ. Руководство деятельностью зарубежных торговых представительств России передается из ведения минэкономразвития в минпромторг. Рособрнадзор и Росмолодежь подчинены напрямую правительству.