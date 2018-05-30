Несмотря на смену названия, ведомство будет следовать заданным ранее курсом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ продолжит отстаивать свою позицию относительно либерализации рынка рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра цифрового развития и связи и массовых коммуникаций Р Ф Алексея Волина.

Замминистра пояснил, что принципиальными являются три позиции — алкоголь, рецептурные лекарственные препараты и возвращение ситуации, когда ответственность по БАДам переносится с публикатора на рекламодателя, что характерно для всех видов рекламы.

«Наша позиция неизменна: мы по-прежнему выступаем за широкую либерализацию рекламного рынка… С другой стороны, у нас много сил и времени уходит на отбивание попыток „завинтить гайки“ на рекламном рынке», — сказал Волин.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете распространения в телепрограммах рекламы лекарственных средств был внесен в апреле текущего года на рассмотрение Госдумы. Позже документ был отозван из-за нарушения регламентных норм, после исправления замечаний авторы намерены внести инициативу повторно. Со слов автора инициативы главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского это может произойти после появления нового состава правительства.

Алексей Волин добавил, что министерство будет придерживаться прежних позиций не только по рынку рекламы лекарств, но и по другим направлениям.

Напомним, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций появилось в середине мая в результате реорганизации Минкомсвязи. Ведомство продолжит курировать Роскомнадзор, Роспечать и Россвязь.