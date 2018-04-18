По мнению чиновников, подобная реклама стимулирует самолечение и создает угрозу жизни и здоровью потребителей

В Государственную думу внесен законопроект, который запрещает рекламировать лекарственные средства и препараты в телепередачах. По мнению сенаторов, подменяя консультации медицинских работников, подобная реклама стимулирует самолечение, и, таким образом, создает угрозу жизни и здоровью потребителей.

Мотивация рекламодателя также далека от заботы о здоровье пациентов, так как компании заинтересованы в рекламе вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств. А иностранные фармацевтические компании могут быть прямо заинтересованы в расширении рекламных бюджетов вне зависимости от пользы для пациентов.

«Реклама, адресованная персонально неопределенному кругу зрителей телепередач и телепрограмм не позволяет учесть индивидуальные особенности здоровья, наличие показаний и противопоказаний к применению конкретным потребителем того или иного лекарственного препарата, подлежащего отпуску по рецепту», — уточняется в пояснительной записке.

Авторы документа отмечают, что ТВ-реклама развивает рынок антидепрессантов из-за повышенной внушаемости употребляющих эти препараты людей. Неконтролируемое употребление подобного вида лекарств может способствовать росту суицидов. Кроме того, реклама лекарств создает условия для продажи их без рецепта, что становится причиной правонарушений со стороны аптечных организаций.

Документ разработали председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель, бывший замглавы Минздрава Р Ф Игорь Каграманян и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Напомним, что Ассоциации коммуникационных агентств России выступила против запрета рекламы лекарств на ТВ и радио. По их подсчётам, в среднем на рекламу в категории «медицина и фармацевтика» в России приходится около 20% от общего объема рекламы. Таким образом, если призывы законодателей о запрете рекламы лекарств воплотятся в жизнь, российские телеканалы и радиостанции лишатся около 30 млрд руб. в год.