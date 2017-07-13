Ведомство выступает за пониженную ставку в 10% для всех



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Минкомсвязи предлагает ввести пониженную ставку НДС для СМИ из-за «тяжелого положения в текущих экономических условиях», сообщает РБК со ссылкой на проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс».

Ведомство предлагает установить пониженную ставку НДС в 10%. Такой налог сейчас действует только для некоторых печатных СМИ и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

В последнее время доходы издательств от рекламы значительно снизились. По расчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, если в 2014 году печатные СМИ получили от рекламы 8,4 млрд руб., то в 2016 году — 5,4 млрд. В связи с тяжелым положением многие издания вынуждены отказаться от печатных версий. Поэтому СМИ необходимы меры поддержки, полагают в Минкомсвязи.

О том, как поддержать отечественные СМИ уже думали Минкомсвязи и Институт развития интернета. Ранее они выступали за возвращение рекламы алкоголя во все СМИ, а также за снятие ограничений на рекламу рецептурных лекарств. Однако пока эти предложения поддержку не получили.

Напомним, что в прошлом году Госдума одобрила увеличение объема рекламы в печатных СМИ до 45% от объема номера. "Мы можем теперь попросить уже, чтобы и рекламодателей на законодательном уровне обязали эту рекламу нам давать", — иронизировал президент медиагруппы ACMG Александр Федотов.