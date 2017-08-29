Организацией торгов виртуальными деньгами сможет заниматься только Московская биржа



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Минфин рассматривает возможность разрешить торговлю криптовалютами только на Московской бирже и только квалифицированным инвесторам. По мнению ведомства, это поможет не только защитить уязвимые категории инвесторов, но и закрыть возможность для отмывания средств через криптовалюты, сообщает «Коммерсант».

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, министерством прорабатывается вопрос об ограничении торговли такими активами для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. При этом единственным организатором торгов должна стать Московская биржа, т.к. необходима возможность фиксировать сделки и сохранять их историю.

Уточняется, что квалинвесторами могут быть признаны лица, владеющие активами на сумму от 6 млн руб.— для физлиц, или имеющие капитал от 200 млн руб.— для юрлиц, или же имеющие определенный опыт работы на финансовом рынке – для юрлиц или специальное образование – для физлиц.

Ведомство собирается представить концепцию регулирования криптовалютного рынка в правительство и далее приступит к созданию соответствующих нормативных актов. Концепция обсуждается с ЦБ, Росфинмониторингом и Московской биржей.

По мнению экспертов, такая концепция регулирования отпугнет крупнейших игроков, которые предпочтут иностранные юрисдикции. Кроме того, контроль за отмыванием средств являюется излишними, полагают они

«Криптовалюты являются высокорискованными инструментами вложения фиатных денег, но называть их непрозрачными и одним из вариантов «отмывания денег» нельзя»,— отмечает сооснователь блокчейн-платформы Wirex Павел Матвеев. По его словам, сама основа блокчейна заключается в полной прозрачности операций — кто, когда, в какой объеме, у кого купил, кому продал или переслал криптовалюту.

Это предложение Минфина свидетельствует о значительном изменении взглядов регуляторов на криптовалюты за последние три года. От полного неприятия виртуальной валюты ведомство перешло к обсуждению легализации этого инструмента и его допуска на центральную торговую площадку страны.