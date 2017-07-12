Компания не смогла завоевать новых покупателей



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Компания BNS Group, которая развивает в России сети магазинов одежды Mexx, Calvin Klein, Michael Kors, TopShop закроет все точки продаж под брендом Mexx, сообщают "Ведомости".

В октябре прошлого года компания Eroglu Holding, владелец ритейлера, не выпустила коллекцию 2017 года. «Они поняли, что ошиблись с расчетами, и бизнес оказался неприбыльным», -сообщил Денис Богатырёв, гендиректор BNS Group. Продажи сети за прошлый год упали примерно на 15%. К концу 2016 года компания управляла примерно 30 магазинами Mexx в России, последний из них, в московском ТЦ «Золотой Вавилон», закроется в конце месяца.

Бренд Mexx вышел на российский рынок в 1997 году, а с 2014 года BNS Group начала постепенно сокращать число магазинов, после того, как Mexx была признана банкротом в Нидерландах. После банкротства будущее компании полностью зависело от нового владельца, турецкой Eroglu Holding, который не смог провести достаточную маркетинговую работу.

Главная проблема этого бренда в том, что их аудитория выросла, а новых молодых покупателей он завоевать не смог, считает президент Национальной палаты моды Александр Шумский. Бренд работал на старом имени, соглашается Богатырев.

Напомним, что за последнее время российский рынок покинули более 50 торговых сетей. Большинство из них относились к продуктовым операторам и одежным сетям. Российские магазины Esprit, OVS и River Island прекратили работу в России ещё в 2014 году. Тогда же сеть модной одежды New Look покинула российский рынок. Позже британский бренд товаров для дома и женской одежды Laura Ashley ликвидировал свои магазины. А в этом месяце Podium Market закрыл Accessorize.