Британский бренд ищет нового партнера в России



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Бренд Accessorize возможно уйдёт с российского рынка: почти все магазины сети прекратили свою работу, сообщает RNS.

Закрылись магазины Accessorize, расположенные в крупных торговых центрах Москвы, в том числе «Охотном ряду» и «Метрополисе». Официальный сайт российской сети магазинов Accessorize так же не работает. На сегодняшний день у сети осталась одна торговая точка в ТЦ «Европейский», но и она работает последние дни.

Ранее сообщалось, что владелец универмагов Podium Market выкупил российский бизнес у британского ритейлера Monsoon Accessorize. Сделка была безденежной: компания выкупила товарные запасы, получила права аренды и торговое оборудование и теперь развивает сеть по франшизе.

А в середине июня стало известно, что Podium Market прекращает розничную деятельность и переходит к компании Stockmann.