Мессенджер пытается сыграть на популярности тематических сообществ

Когда Facebook изменил алгоритм в пользу личных публикаций, главной целью было заявлено возвращение к «осмысленному общению». Компания хотела восстановить утраченный баланс, улучшить самочувствие людей, избавить их от одиночества.

Однако Facebook не ограничивается своим ключевым продуктом — социальной сетью. Накануне стало известно, что сервисы Instagram и WhatsApp возглавит Крис Кокс, которого уже окрестили преемником Марка Цукерберга. Кроме того, вчера WhatsApp объявил о некоторых усовершенствованиях групп.

В блоге мессенджера сообщается, что в группах появятся описание и новые возможности, а администраторы групп получат функции управления. Так, описание представляет собой краткую аннотацию с описанием целей, правил или тем группы. Новые участники будут видеть описание в верхней части экрана.

У админов появится возможность контролировать в настройках группы, кто может изменять тему, картинку и описание группы. Теперь админы смогут лишать права на админство других участников группы, а создателей групп больше нельзя будет удалить из групп, которые они создали. Кроме этого, вышедших из группы пользователей нельзя будет повторно в нее добавить.

Как отмечает TechCrunch, нововведения вписываются и в программу по повышению «осмысленности общения», и в стратегию борьбы с Telegram. Проект Павла Дурова становится все популярнее на Западе, особенно в среде, связанной с криптовалютами, пишет издание.

И WhatsApp, и Telegram поймали волну популярности тематических каналов и сообществ в мессенджерах. Представитель WhatsApp заявил, что усовершенствования групп предприняты по просьбам пользователей. Благодаря группам укрепляются социальные связи, формируются сообщества по интересам. В группах новоиспеченные родители ищут поддержки, студенты обсуждают учебный процесс, а городские активисты объединяют усилия в сложных ситуациях вроде природных катаклизмов. Сейчас в группах WhatsApp состоит 200 млн пользователей, но владелец сервиса надеется вовлечь в «содержательное общение» миллиардную аудиторию.

WhatsApp использует 1,5 млрд человек, тогда как Telegram преодолел отметку в 200 млн. Как полагают эксперты, WhatsApp намерен изменить тактику и вместо простого привлечения новых пользователей переключиться на повышение вовлеченности. Многие пользователи проводят большое количество времени в мессенджере, общаясь в личной переписке. Обновление групп может помочь сервису заметно увеличить общее время потребления.