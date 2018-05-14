По примеру других компаний соцсеть исследует способы использования технологии блокчейн

Facebook на прошлой неделе столкнулась с некоторыми изменениями. Во-первых, в компании создана новая команда разработчиков, которая изучает вопрос создания собственной криптовалюты. Во-вторых, у основателя соцсети Марка Цукерберга появился преемник, который займётся интеграцией сервисов компании в соцсеть, сообщает Cheddar со ссылкой на источники.

В компании начали изучать вопрос внедрения блокчейна ещё год назад, однако этим занимался только один сотрудник. Сейчас в Facebook создана новая команда, которая займётся изучением технологии и созданием криптовалюты. В новую команду вошли менее десяти человек, которые будут работать под руководством Дэвида Маркуса, вице-президента соцсети, отвечающего за приложение Messenger.

Работа Facebook над созданием собственной криптовалюты может занять несколько лет. Пока у компании нет планов на проведение ICO.

Кроме того, в компании произошли и другие перемены: близкий друг Марка Цукерберга, Крис Кокс, работающий в Facebook с 2005 года, возглавил приложения Facebook — Instagram и WhatsApp. Назначение Кокса на новую должность означает, что Facebook сильнее интегрирует сервисы в соцсеть. Таким образом, Кокс стал новым преемником Цукерберга, сообщает издание Wired.

Напомним, что в этом году свою криптовалюту запустил и Telegram. Компания начала публично размещать токены, и по итогам двух раундов ICO заработала $ 1,7 млрд.