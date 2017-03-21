Партнеры договорились о разделе бизнеса российского ритейлера



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"Вымпелком" и "МегаФон" договорились о разделе бизнеса "Евросети", обсуждение которого длилось с весны прошлого года. Как сообщают Ведомости со ссылкой на собственные источники, "МегаФон" выкупит у "Вымпелкома" 50% ритейлера и доведет свою долю до 100%. Взамен "Вымпелком" получит 2 тыс салонов ритейлера из 4200, а также выплатит оператору 1 млрд рублей в счет долга "Евросети". Источники издания оценивают сделку в 1,2 млрд рублей.

После завершения сделки "Евросеть" продолжит работать под собственным брендом. По условиям сделки, "МегфаФон" сохранит структуру топ менеджмента, а также не будет увольнять сотрудников. Кроме того, тем сотрудником, которые работают в переданных "Вымпелкому" салонах, предложат либо остаться, либо перейти в салоны, которые останутся у "МегаФона".

Сеть салонов связи "Евросеть" была открыта в 1997 году Тимуром Артемьевым и Евгением Чичваркиным Осенью 2008 года Мамуту купил "Евросеть" у ее основателей – Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева – за 1,25 миллиарда долларов с учетом долга в 850 миллионов. В том же году Мамут продал часть акций "Вымпелкому". Весной 2011 года "Евросеть" планировала провести IPO, однако выход на биржу был отложен на неопределенный срок из-за недостаточного спроса на акции.

В декабре 2012 года Мамут продал оставшуюся часть "Евросети" за 1,07 млрд долларов: 0,1% докупил "Вымпелком", по 25% приобрели "МегаФон" и компания Garsdale. "Вымпелком" довел долю до 50%, а два новых покупателя заключили опцион, по которому доля Garsdale и перешла к "МегаФону" в июле 2014 года.

В мае прошлого года "МегаФон" и "ВымпелКом" начали обсуждать вопрос разделения бизнеса "Евросети" на две равные части. Тогда "ВымпелКом" предложил своему партнеру разделить салоны и долги между операторами, а бренд "Евросеть" ликвидировать через год.