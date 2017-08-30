Оператор ставит перед собой задачу - стать провайдером интегрированных цифровых услуг



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«МегаФон» опубликовал финансовую отчётность, согласно которой чистая прибыль компании за прошедший год выросла до 89,68 млрд рублей. Операционная прибыль оператора достигла 15,7 млрд рублей, в прошлом году аналогичный показатель составлял 14,2 млрд рублей.

Чистая прибыль компании снизилась до 5,6 млрд рублей. В компании объясняют такое снижение влиянием сделки с Veon по выкупу 50% акций «Евросети».

Сервисная выручка телеком-сегмента показала рост благодаря сохранению мобильной выручки и росту выручки от фиксированных услуг связи. Консолидированная выручка телеком-сегмента незначительно снизилась, причиной послужило снижение продаж абонентского оборудования и аксессуаров, что, в свою очередь, связано с сокращением числа собственных салонов продаж.

Выручка от мобильной передачи данных выросла на 5,8%, до 21,5 млрд рублей за счет роста потребления клиентами услуг передачи данных и перехода «МегаФона» от безлимитных тарифных планов к более выгодным предложениям, учитывающим интересы пользователей - инновационной тарифной линейке «Включайся!». По данным оператора, более половины трафика проходит в 4G-сети, объём пропускаемого 4G-трафика вырос вдвое.

Число абонентов на 30 июня 2017 года выросло на 1,0% по сравнению с прошлым годом и составило 77,4 млн.

В «МегаФоне» подчеркнули, что с мая в компании действует новая стратегия, которая позволит оператору развиваться опережающими темпами.

«Второй квартал стал во многом знаковым для «МегаФона». В мае мы объявили о нашей новой стратегии развития на трёхлетний период, которая позволит нам стать провайдером интегрированных цифровых услуг. Новые тарифы максимально соответствуют запросам цифровых абонентов таким образом, что они могут без ограничений общаться в социальных сетях, смотреть видео, слушать музыку или пользоваться преимуществами других привычных приложений. Наш партнёр «ВКонтакте», крупнейшая российская социальная сеть, совместно с «МегаФоном» запустил уникальный продукт VK Mobile», — говорится в отчёте.