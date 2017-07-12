Первый получит салоны ритейлера, а второму достанутся долги и акции



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"МегаФон" консолидирует 100% акций "Евросети" и возьмет на себя часть его долга. Половина салонов ритейлера перейдет "ВымпелКому", сообщает РБК, со ссылкой на заявление ритейлера.

"ВымпелКом" подписал соглашение о передаче "МегаФону" своей доли в компании "Евросеть", взамен он получит половину торговых точек ритейлера. В результате сделки "Евросеть" останется на рынке как операционная компания. Представитель ритейлера Александра Перцева сообщила, что ребрендинг не предполагается. Сеть "будет развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг".

Ранее сообщалось, что сотовые компании договорились о разделе бизнеса "Евросети". Обсуждение подробностей сделки длилось с весны прошлого года.

Напомним, что "Билайн" стал совладельцем "Евросети" в 2008 году, купив 49,9% акций у Александра Мамута. В 2012 году Мамут продал оставшиеся акции торговой сети, 25% бумаг купил "МегаФон", в 2014 году оператор довел свою долю до 50%.