Это первое партнерство отраслевых ресурсов на рынке телемедицинских компаний

Компания «Мобильные медицинские технологии» (ММТ), управляющая телемедицинским сервисом «Онлайн Доктор», договорилась о сотрудничестве с медицинским сервисом Сбербанка DocDoc. В рамках партнерства «Онлайн Доктор» будет предоставлять пациентам свои услуги на площадке федерального медицинского маркетплейса shop.docdoc.ru, сообщает «Коммерсант».

Пользователи смогут купить годовые или месячные программы на определенное количество консультаций врачей более чем по 40 направлениям. Кроме этого пользователям shop.docdoc.ru будет доступен функционал интеллектуальной смарт-платформы, разработанной ММТ на базе искусственного интеллекта. Она представляет собой систему сбора симптомов и виртуального помощника врача при принятии клинических решений.

«Интеграция с DocDoc увеличит объем аудитории телемедицинских консультаций по всей стране и повысит доступ пациентов к дистанционной помощи врачей», — сообщает гендиректор ММТ Денис Юдчиц.

Партнерство отраслевых ресурсов на рынке телемедицинских компаний осуществляется впервые. В результате сотрудничества «Онлайн Доктор» рассчитывает каждый квартал увеличивать показатель консультаций на 200%. Планируется, что в 2018 году объем пользователей shop.docdoc.ru достигнет 2 млн человек, а через три года — 10 млн.

DocDoc представляет собой бесплатный сервис записи к врачу, работающий с 2011 года. На конец 2017 года им воспользовались более 700 тыс. человек, записавшихся на прием примерно к 30 тыс. врачам. В мае 80% сервиса приобрел Сбербанк, 20% остались у его учредителя Дмитрия Петрухина и топ-менеджмента. О запуске shop.docdoc.ru в DocDoc сообщили в марте 2018 года, первым партнером проекта, который должен заработать в июне, стала сеть клиник «Мать и дитя».