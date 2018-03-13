Клиенты клиники могут получить удалённую консультацию врачей на платформе DocDoc

Принадлежащий Сбербанку сервис DocDoc договорился о сотрудничестве с сетью многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя». Таким образом крупнейшая частная сеть клиник стала первым партнером интернет-площадки по предоставлению медицинских услуг, сообщили в пресс-службе банка.

Сотрудничество предполагает предоставление медицинских услуг центра через платформу DocDoc, в том числе телемедицина для беременных и/или молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Через DocDoc пациенты смогут получить удаленную консультацию врачей, в том числе по программам добровольного медицинского страхования, или же записаться на прием к специалисту в одном из учреждений «Мать и дитя» в 18 регионах России. Проект заработает в июне 2018 г.

«Стратегическое соглашение о сотрудничестве — важный шаг в развитии нашего медицинского маркетплейса, с помощью которого все люди, проживающие в России, вне зависимости от того, являются они клиентами Сбербанка или нет, смогут воспользоваться медицинскими сервисами многих ведущих клиник России, в том числе и одного из флагманов рынка медицинских услуг ГК „Мать и Дитя“», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.