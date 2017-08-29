Москва выставила на торги две крупноформатные конструкции



Depositphotos

Москва выставила на аукцион право использования в качестве рекламных площадок двух масштабных экранов на фасадах домов на Новом Арбате, сообщает сайт Мэра Москвы.

Медиафасады установили на домах 28 и 8 («Московский дом книги») в прошлом году. Размер конструкций составляет — 90 на 7 метров и 47 на 7 метров.

Интересно отметить, что Москва впервые будет зарабатывать на подобных конструкциях. До этого на балансе находился один медиафасад на здании Центрального телеграфа, но там демонстрируется только социальная реклама. Все остальные экраны на зданиях в столице частные.

Итоги тендера, который проводит ГБУ «Городская реклама и информация», подведут 27 сентября. При выборе победителя учтут не только ценовое предложение, но и опыт подобных проектов. Плюсом для компаний станет работа с социальной рекламой, а также грамотное техническое обслуживание медиафасадов.