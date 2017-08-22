Оставшуюся незаконную наружку планируют убрать к октябрю



Фото: Facebook Наружная реклама Подмосковья

Количество незаконных рекламных конструкций уменьшилось в Московской области с до 379 с 2,5 тысяч в марте 2017 года.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Подмосковья Александр Менчук, передает Региональное информационное агентство Московской области. ?

«За неполные пять месяцев количество незаконных конструкций сократилась в 6,5 раз, в марте их было порядка 2,5 тысяч, сегодня их 379 по всей области. Часть из них была легализована путем открытых аукционов, остальная часть ликвидирована», – цитирует Менчука агентство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ликвидировать оставшуюся незаконную рекламу к октябрю.