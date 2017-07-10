К концу года количество цифровых билбордов в Москве увеличится



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Общее количество цифровых среднеразмерных рекламных щитов к концу 2017 года в Москве может увеличиться до 200 конструкций. Об этом говорят данные мониторинга рынка наружной рекламы, сообщает пресс-служба Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы.

Инвестировать в новые рекламные технологии операторы наружной рекламы начали с конца прошлого года, говорят данные аналитики. Замена старых конструкций с бумажными или виниловыми поверхностями на цифровые щиты идет почти на всех оживленных трассах, например, на Ленинградском и Кутузовских проспектах, Варшавском шоссе, проспекте Мира, проспекте Маршала Жукова и т.д.

Всего же в Москве эксплуатируется порядка 4700 щитов размером 3x6. Количество цифровых билбордов вырастет до 200 штук, что потребует затрат. Объем вложений может увеличиться более чем на 160% по сравнению с прошлым годом.

Операторы наружной рекламы планируют окупить затраты на «цифру» в рамках 10-летних договоров с городом. Наибольший объём инвестиций в этот сегмент приходится на компании «Русс Аутдор» и «Гэллери».

Так, «Гэллери» использует 101 цифровой билборд, и до конца года планирует установить еще 10-20 щитов.

Примерно столько же планирует установить «Русс Аутдор», которая на сегодняшний день эксплуатирует на различных трассах 60 экранов. Также компания активно инвестирует и в экраны на «суперсайтах» формата 5х15. Их количество на третьем транспортном кольце увеличится с 20 до 25 конструкций.

Благодаря замене бумажных билбордов на цифровые, операторы наружной рекламы существенно экономят на размещениях, поскольку замена информации не требует труда монтажников и происходит дистанционно и мгновенно.