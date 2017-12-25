Аналитики считают, что 2018 будет годом ценовых войн в индустрии фастфуда

На протяжении многих лет меню являлось основной фишкой ресторанов быстрого питания McDonald's, и, наконец, пришло время его обновления. В 2018 году McDonald's намерен включить в меню блюда за $1, $2 и $3, а также выделить больше средств на рекламу в целях поддержки продаж, сообщает Business Insider.

Владельцы франшиз McDonald's согласились внести дополнительный вклад в рекламный бюджет в 2018 году, в результате чего его рост составит около 20%.

Ранее McDonald’s заявлял, что изменит маркетинговую политику и откажется от услуг примерно 50 креативных агентств с целью улучшения качества и сокращения расходов на рекламу. Кроме того, сеть фастфуда впервые с 2003 года объявила тендер на закупку рекламы среди медиаагентств. С помощью нового партнера компания рассчитывает найти более эффективный способ взаимодействия с потребителями.

Компания Credit Suisse считает, что McDonald's сможет повысить продажи в следующем году, даже с учетом снижения цен его конкурентами. Аналитики прогнозируют, что 2018 станет годом значительных ценовых преобразований в фастфуд-индустрии.

Напомним, в первой половине 2017 года McDonald's удалось увеличить продажи за счет акций: американским клиентам предлагали все газированные напитки всего за $1, напитки в McCafe — за $2, премиальные бургеры — за $5.