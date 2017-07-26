Количество клиентов заведений сети достигло максимума за последние пять лет



Depositphotos

Количество посетителей в ресторанах McDonald`s за последние пять лет достигло максимума, следует рз финотчетности компании. В целом продажи сети быстрого питания выросли на 6,6% при ожидаемых 4%.

В первую очередь изменить негативную тенденцию по потере клиентов компании удалось на домашнем рынке. Добиться повышения посещаемости ресторанов McDonald`s удалось благодаря ряду реформ и акций. Так, американским клиентам предлагали все газированные напитки всего за 1 доллар, а напитки в McCafe — за 2 доллара. Кроме того, очень популярными у посетителей стали премиальные бургеры за 5 долларов.

Помимо домашнего рынка, добиться успеха удалось и еще на одном важном для сети ресторанов рынке — Китае, где продажи увеличились на 7%, что почти вдвое превзошло прогнозы.

Чистая прибыль компании во 2 квартале 2017 года выросла на 28% к аналогичному периоду прошлого года, составив 1,4 млрд долларов. Выручка McDonald's за отчетный период снизилась на 3%, до 6,04 млрд долларов.

На фоне положительных финансовых новостей акции McDonald`s прибавили 5% в цене в ходе торгов и достигли отметки в 159,64 долларов.