Ранее об онлайн-трансляциях Мундиаля в полном объеме сообщил «Первый канал»

«Матч ТВ» покажет все 64 матча Чемпионата по футболу FIFA 2018 в высоком качестве и прямом эфире на сайте телеканала, сообщила его пресс-служба. ВГТРК тоже будет транслировать Мундиаль онлайн в полном объеме — в рамках спецпроектов на сайтах Вести.Ру и Russia. tv, а также в приложениях «Россия 1» и «Россия. Телевидение и радио», рассказал Sostav директор Дирекции интернет-вещания ВГТРК Марат Ахметжанов. Ранее «Первый канал» анонсировал трансляции 64 матчей на своем официальном сайте, в мобильном приложении и на Smart TV.

«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Матч ТВ» — единственный канал, который будет транслировать Чемпионат по максимуму. Его зрители увидят 30 матчей в прямом телеэфире, остальные 24 — в повторе. Для сравнения у «Первого канала» будут телетрансляции 27 матчей. «Россия 1», которая входит в ВГТРК, покажет на ТВ всего семь матчей, писал ранее РБК со ссылкой на источники.

На период Чемпионата мира по футболу привычная программа «Матч ТВ» претерпит значительные изменения. Как уточнили на канале, телевещание будет полностью посвящено турниру: прямые трансляции и повторы игр в круглосуточном режиме, студийные «обвязки» матчей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и прямые включения.

Голосами ЧМ на «Матч ТВ» станут профессиональные комментаторы «Матч ТВ»: например, матч открытия Россия — Саудовская Аравия прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин. К турниру «Матч ТВ» приурочил большое количество спецпроектов, которые выйдут и на ТВ, и в диджитале.

Российские зрители впервые получат возможность смотреть прямые трансляции матчей Мундиаля онлайн в полном объеме. ВГТРК проведет интернет-трансляции всех 64 матчей на четырех собственных площадках. Пользователи сайта «Матч ТВ» смогут самостоятельно переключать режимы просмотра во время трансляций, используя возможности специальных камер, в числе которых: тактическая камера (паук), боковая камера (офсайд), камера, которая следит за звездными игроками из двух команд. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов.

Новые технологии в онлайн-трансляциях футбольного первенства использует и «Первый канал». Он представил режим интерактивного таймлайна, который позволит переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его с разных ракурсов. Так, российские болельщики смогут выбирать и менять камеры для просмотра матчей. Помимо этого на странице спецпроекта на сайте «Первого канала» доступна функция второго экрана и видеоархив всех финалов Чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы.

Напомним, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Права на трансляции ЧМ-2018 у FIFA примерно за $ 32 млн купил консорциум «2 Спорт 2», представляющий «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». «Россия 1». Российские телеканалы долго не могли договориться с FIFA о покупке прав из-за их завышенной стоимости.



Минута рекламы в трансляциях предстоящего Чемпионата на «Первом канале» и «России 1» стоит 7,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим мировым футбольным первенством 2014 года в Бразилии стоимость базовой минуты не выросла, а даже несколько снизилась. Кроме того, это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016.