Эфир телеканала заполнят трансляции матчей и премьерные выпуски специализированных шоу

«Газпром-медиа Матч», входящий в холдинг в «Газпром-медиа», и официальный Региональный спонсор FIFA 2018 «Ростелеком» представили совместный проект — телеканал «Матч! Ультра», полностью посвящённый ЧМ-2018. «Матч! Ультра» с 13 июня по 15 июля заменит другой канал холдинга — «Матч! Планета».

«Матч! Ультра» будет вещать в сверхвысоком качестве. В первые дни он будет дублировать контент «Матч ТВ». Однако после начала матчей эфирная сетка будет занята прямыми трансляциями и повторами игр, а также эксклюзивными выпусками специализированных программ, которые затем окажутся в эфире других каналов холдинга «Матч!». Например, на канале появятся премьерные выпуски программ «Портреты игроков Чемпионата мира», «Дорога в Россию» и много другого тематического контента.

Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» — у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.

«Для современного зрителя качество телевизионной картинки является одним из главных и определяющих факторов при выборе канала для просмотра нужного контента. Чемпионат мира — важнейшее событие в мире спорта. Многие зрители хотели бы видеть 100% футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков», — рассказал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.