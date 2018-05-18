Привычного паритета больше нет

Телевещатели достигли договоренности о показе 64 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Если раньше крупнейшие телеканалы делили трансляции примерно поровну, то теперь все будет немного иначе, сообщает РБК со ссылкой на источники на телевизионном и рекламном рынке.

Права на трансляции ЧМ-2018 у FIFA примерно за $ 32 млн купил консорциум «2 Спорт 2», представляющий «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ».

По данным источников на телевизионном и рекламном рынках, «Россия 1», принадлежащая ВГТРК, может показать семь матчей чемпионата, включая отдельные игры российской сборной и финал. «Первый канал» 14 мая объявил, что покажет 27 матчей первенства, включая встречи сборной РФ со сборными Саудовской Аравии и Уругвая. «Матч ТВ», входящий в холдинг «Газпром-Медиа», покажет 30 игр, а также повторы матчей, которые будут транслироваться в прямом эфире «Первого канала» и «России 1».

Стоит отметить, что ранее крупные федеральные вещатели «Первый» и «Россия 1» во время значимых спортивных событий распределяли между собой эфир примерно поровну. Например, два года назад во время проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу оба показали по 14 игр.