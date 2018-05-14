Официальный вещатель мундиаля обещает болельщикам интерактивный видеопросмотр

«Первый канал» будет транслировать все 64 матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на своем официальном сайте в рамках спецпроекта, в мобильном приложении и на Smart TV в формате сверхвысокой четкости 4K, сообщается в пресс-релизе телекомпании. В прямом телевизионном эфире «Первого канала» будут транслироваться только 27 матчей ЧМ-2018.

Для онлайн-трансляций футбольного первенства «Первый канал» анонсировал режим интерактивного таймлайна, который позволит переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его с разных ракурсов. Впервые российские болельщики смогут выбирать и менять камеры для просмотра матчей Чемпионата. Помимо этого на странице спецпроекта на сайте «Первого канала» доступна функция второго экрана и видеоархив всех финалов Чемпионатов мира с 1930 по 2014 годы.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Официальными российскими вещателями ЧМ-2018 являются «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». «Первый канал» покажет матч открытия, ВГТРК — финал. Стоимость прав на трансляцию ЧМ-2018 официально не раскрывается, однако, как писал ранее РБК, она может составлять $ 32 млн. Российские телеканалы долго не могли договориться с FIFA о покупке прав из-за их завышенной стоимости.

Минута рекламы в трансляциях предстоящего Чемпионата на «Первом канале» и «России 1» стоит 7,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим мировым футбольным первенством 2014 года в Бразилии стоимость базовой минуты не выросла, а даже несколько снизилась. Кроме того, это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016.