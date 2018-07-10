Экс-гендиректор WPP сделал более выгодное предложение, чем его бывшее агентство

Бывший генеральный директор крупнейшего в мире рекламного холдинга

Мартин Соррелл помешал своему бывшему холдингу WPP приобрести нидерландскую компанию MediaMonks. Созданная Сорреллом новая рекламная компания S4 Capital сделала более выгодное предложение — и теперь покупает агентство за € 300 млн, сообщает The Guardian.

Эта сделка стала первой для S4 Capital, которую Соррелл создал после скандального ухода из WPP. Теперь MediaMonks, представленное в 10 странах, попадет под полный контроль S4 Capital. Совместное предприятие будет фокусироваться на digital-сегменте

«Это значительный шаг в построении новой digital-эпохи, и создании цифровой платформы нового поколения. MediaMonks полностью владеет медиа-данными, и новыми технологиях. Следующий шаг будет заключаться в том, чтобы развить эту платформу и добавить в неё анализ данных и технологию медиа-закупок», — сообщил Соррелл.

Напомним, в апреле нынешнего года Мартин Соррелл объявил об уходе с поста генерального директора созданного им холдинга WPP, который он возглавлял на протяжении 33 лет. Его уходу способствовало внутреннее расследование, по результатам которого Соррелл был обвинен в неправомерном использовании активов WPP и неподобающем поведении.