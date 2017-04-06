Топ-менеджер холдинга опровергла информацию о выдвижении и рассмотрении ее кандидатуры



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Вице-президент коммуникационного холдинга «Новаком» Марианна Максимовская прокомментировала сообщения о несостоявшемся переходе в Сбербанк. «Информация о том, что мою кандидатуру выдвигали и даже рассматривали на правлении банка, меня крайне удивила», — заявила ТАСС топ-менеджер.

Максимовская подтвердила, что получила предложение от президента Сбербанка Германа Грефа. Однако она не смогла его принять из-за загруженности: «Моя текущая работа меня в буквальном смысле слова не отпустила, уходить надо было немедленно, я не могла бросить свои проекты». О своем решении она уведомила Грефа в прошлую пятницу: «Вообще в этой истории много странного, если в начале был слив, причем слив откуда-то из недр Сбербанка, то теперь это уже какой-то вымысел. Я могу только порадоваться тому, что в этом случае почти обошлось без конспирологии».

Максимовская также рассказала «Ведомостям», что переговоры фактически завершились, когда она узнала — выходить на работу придется немедленно, фактически с этого понедельника. По информации издания, от перехода в банк ее отговаривали акционеры и руководство. Накануне газета написала, что кандидатуру Максимовской не утвердило правление банка.

Глава банка, в свою очередь, заявил журналистам, что финансовая организация ведет переговоры с большим количеством кандидатов, и отказался комментировать ситуацию вокруг назначения директора департамента маркетинга и коммуникаций.

Напомним, Максимовская с конца 2014 года занимает пост вице-президента ГК «Михайлов и Партнеры». В ее зону ответственности входят развитие отношений с ключевыми клиентами и развитие бизнеса. Холдинг «Новаком» создан в июне 2016 года для управления активами ГК «Михайлов и Партнеры». Он объединил как компании, исторически выросшие из бизнеса группы, так и проекты в сфере коммуникаций, приобретавшиеся на рынке позднее и работавшие независимо.