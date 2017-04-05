Медиаменеджеру не удалось возглавить департамент маркетинга и коммуникаций



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Правление Сбербанка не одобрило кандидатуру Марианны Максимовской на должность директора департамента маркетинга и коммуникаций. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к крупнейшему российскому банку.

Максимовская должна была заменить Светлану Миронюк, которая покинула Сбербанк в феврале. На прошлой неделе «Ведомости» написали, что переговоры находятся в финальной стадии, скоро состоится назначение и знакомство с сотрудниками департамента. Источники говорили о давних и доверительных отношениях Максимовской с президентом Сбербанка Германом Грефом.

Максимовская имеет более чем 20-летний опыт работы в журналистике. Работала на крупнейших телеканалах страны, где прошла путь от репортера до автора и ведущей информационно-аналитической программы «Неделя», завоевавшей признание общественности и коллег по журналистскому цеху. Ушла с телевидения в конце 2014 года, после чего заняла пост вице-президента ГК «Михайлов и Партнеры». Там она отвечала за развитие отношений с ключевыми клиентами, а также за развитие бизнеса.