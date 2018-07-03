Падение курса криптовалют и развитие законодательной базы отпугивает частных майнеров

В России спрос на профессиональное оборудование для майнинга значительно снизился по сравнению с предыдущим кварталом. Так, в апреле-июне физические лица приобрели такого рода техники на треть меньше, чем в январе-марте, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса бесплатных объявлений «Юла».

Упали и цены на оборудование: средняя стоимость готовых майнинговых ферм, специализированных видеокарт, материнских плат и прочих устройств для добычи криптовалюты упала на 40%. Так, количество проданных ASIC AntMiner (популярная модель майнера) во втором квартале уменьшилось вдвое, средняя же цена снизилась со 126 тыс. до 65 тыс. руб.

Динамика снижения популярности подтверждается и статистикой поисковых запросов. Видеокарты искали в полтора раза реже, чем в первом квартале, запрос на поиск ферм уменьшился в два раза, а майнеры ASIC AntMiner искали в 1,7 раза меньше. Да и один из самых популярных запросов прошлых периодов — по слову «биткойн» — сократился в 2,2 раза.

Сократилось и количество предложений: число созданных во втором квартале объявлений о продаже майнингового оборудования оказалось меньше аналогичного показателя за первый квартал в 2,3 раза. Как и ранее, среди городов по количеству таких объявлений лидируют Москва (31% объявлений) и Санкт-Петербург (11%). В других крупных городах — Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре — было подано 3−4% объявлений.

По мнению экспертов, изменение спроса и цены на майнинговое оборудование в первую очередь связано с ценой и сложностью добычи основной криптовалюты — биткоина. Если в середине декабря 2017 года стоимость биткоина достигала $ 20 тыс., то в этом году резко пошла вниз и к концу июня 2018 года достигла $ 6 тыс. Таким образом, инвестиции в майнинг биткоина становятся просто неэффективными даже при снижении стоимости оборудования.

Свою роль сыграло и развитие законодательной базы в области регулирования цифрового пространства. Законопроекты, направленные на регулирование цифрового пространства, вводят дополнительные требования к такой деятельности, что отпугивает частных майнеров. При этом, во втором квартале 2018 года было обнаружено более 2,9 млн вредоносных программ для скрытого майнинга, что на 629% превышает аналогичный показатель за предыдущий квартал.