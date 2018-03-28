Эксперты предсказывают падение стоимости первой криптовалюты до 7 тысяч долларов

Стоимость первой криптовалюты опустилась ниже отметки в $ 8000. В ближайшее время курс Bitcoin продолжит падать, сообщает РБК со ссылкой на эксперта аналитического портала TradingView Дмитрия Лаврова.

27 мая криптовалюта Bitcoin на крупной бирже Bitfinex подешевела до $ 7 760. Сейчас курс незначительно восстановился, однако падение составило 5%.

По мнению трейдера, если первая криптовалюта не смогла удержаться выше важного уровня поддержки в $ 8 000, то её цена может снизиться до следующих важных отметок в $ 7 500 и $ 7 000. Вероятнее всего, Bitcoin вновь начнет расти после того, как его курс опустится до критической отметки.

Напомним, что снижению стоимости криптовалюты в очередной раз поспособствовало заявление о запрете размещение рекламы, связанной с ICO, электронными кошельками и продажей криптовалют. Накануне такое сообщение разместил Twitter. Ранее подобные объявления заблокировали Facebook и Instagram, а запрет Google вступит в силу с июня 2018 года.

Также стало известно, что Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) вместе с зарубежными отраслевыми ассоциациями готовят совместный иск к Google, Twitter, Facebook и «Яндексу» за отказ размещать рекламу криптовалют. Единовременный отказ компаний от рекламы виртуальной валюты может свидетельствовать о картельном сговоре, полагают в ассоциации.