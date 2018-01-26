Минкомсвязи предложило ввести специальную систему отслеживания майнеров

Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало концепцию регулирования майнинга с целью поставить процесс под контроль и обложить добытую криптовалюту налогом. Для этого у ведомства появится специальная система обнаружения майнеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на концепцию, подготовленную в ведомстве.

Специальная система позволит отслеживать майнеров по структуре потребления тока и интернет-трафика. Она сможет соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер будет декларировать на криптобирже.

При этом майнерам — и частным лицам, и компаниям — планируется предоставить квоты на электроэнергию, специальный тариф, а также двухлетние налоговые каникулы, в ходе которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. Предлагается также установить критерии промышленного майнинга и облагать налогом только его, а частный майнинг совсем освободить от налогов. Концепция будет доработана к 1 февраля, после чего её направят в правительство.

Ранее Минфин опубликовало законопроект о регулировании криптовалюты, рассматривающий вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определяющий особенности оборота цифровых финансовых активов.