На магистрали появится первый медиафасад, а данные о его аудитории будут собираться для таргетирования онлайн-рекламы

В конце июня медиахолдинг MAER GROUP запустит медиафасад на Варшавском шоссе в Москве, он станет первой цифровой поверхностью большого формата на данном направлении. Медианоситель охватит плотный трафик на магистрали, а установленные на носителе сканеры будут собирать данные о его аудитории. Эта информация позволит рекламодателям таргетировать интернет-рекламу на пользователей, которые видели их сообщения на медиафасаде.

Новый рекламоноситель будет размещен на здании бизнес-центра «Варшавка SKY» (Варшавское шоссе, д. 118, к. 1). Он охватит автомобильные и пешеходные потоки на одной из самых загруженных магистралей Москвы, на которой до настоящего времени не было крупноформатных цифровых медианосителей. Площадь нового медиафасада — 524 кв. м, среднее время контакта при движении из центра — 4−6 минут.

Медиафасад оснащен сканерами, которые собирают данные об аудитории конкретных рекламных сообщений, фиксируя мобильные устройства в зоне видимости носителя. Затем эти данные можно использовать для таргетинга интернет-рекламы.

Цифровой носитель на Варшавском шоссе — 9-й медиафасад MAER GROUP в Москве и 17-й в России, компания сформировала крупнейшую сеть таких конструкций в стране. Напомним, ранее в 2018 году компания ввела в эксплуатацию премиальный цифровой носитель на Ленинском проспекте в Москве, а также первые медиафасады Самары и Волгограда.

Данные о локации

Варшавское шоссе соединяет историческую территорию Москвы с Новомосковским округом. Сейчас Новая Москва — самая динамичная территория города, ее население за пять лет увеличилось более чем вдвое. Средний трафик в месте расположения медиафасада превышает 8000 автомобилей в час (в обоих направлениях в часы пик), время проезда перекрестка Варшавского шоссе с Сумским проездом, где установлен медиафасад, — 3−4 минуты.

Согласно исследованию Яндекса «Пробки в Москве: 2013−2017», Варшавское шоссе входит в число наиболее загруженных магистралей Москвы. В часы пик потоки транспорта движутся здесь со скоростью 17−23 км/ч. Вечером путь от Третьего транспортного кольца до МКАД по Варшавке занимает в среднем 1 час — дольше, чем по любой другой магистрали, за исключением Липецкой улицы.

Федор Лях, Outdoor Buying Director, OMD OM Group : Я считаю, что новый носитель расположен прекрасно — близко к дороге, крупный, яркий. Варшавское шоссе — одна из самых загруженных трасс, рядом находятся несколько крупных торговых и бизнес-центров. И, безусловно, интересно, что медиафасад оснащен трекерами, на основе данных с которых можно проводить ретаргетинг в интернете и мобильных приложениях.

Павел Крюков, Head of Outdoor Publicis Media : Рост количества медиафасадов в Москве — позитивное явление. Это позволяет лучше проводить покрытие города данной категорией носителей. Новая поверхность на Варшавском шоссе отличается удачным расположением и позволяет охватить цифровым форматом ранее не охваченную магистраль. А возможность ретаргетинга в интернете приближает нас к эре омниканального охвата целевой аудитории в разных медиа одновременно.

Игорь Шмуйлов, директор департамента по тактическому планированию и размещению наружной рекламы Mindshare Group: Это отличная новость. Само место просто рождено для медиафасада. Я ждал, кто из операторов первым инвестирует в «железо», и MAER GROUP оказался первым. Мои поздравления! Мне как байеру не хватало большого цифрового носителя на этом направлении. На картах охвата зияла пустота, и клиенты на презентациях говорили: «А Варшавка? Здесь почему нет?». Теперь есть! Остается добавить, что конструкция помещена в нише, что в летние дни минимизирует засвечиваемость цифрового контента, а еще один плюс — этот бесконечный светофор, перед которым стоит конструкция. Наверное, он самый долгий в мире, а для рекламодателей это несомненный плюс.

Справка:

MAER GROUP — первый федеральный оператор имиджевой рекламы, специализирующийся на нестандартных проектах и крупноформатных цифровых носителях: медиафасадах, экранах, крышных конструкциях. По оценке «ЭСПАР-Аналитик», MAER GROUP — крупнейший оператор имиджевой DOOH-рекламы в России как по количеству цифровых медианосителей большого формата, так и по их совокупной площади. Компания располагает собственными поверхностями в более чем 40 регионах России, в том числе 17-ю медиафасадами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Сочи, Новосибирске, Волгограде и Самаре.

MAER GROUP — один из немногих российских игроков коммуникационного рынка, состоящих в Международной рекламной ассоциации (IAA), старейшей отраслевой рекламной структуре, основанной в США в 1938 году.