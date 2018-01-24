Крупнейший оператор цифровой наружной рекламы ускоряет запуск медиафасадов в городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу

В начале февраля первый федеральный оператор имиджевой рекламы Maer Group запускает в Самаре и Волгограде первые в этих регионах медиафасады. Таким образом, в сети крупноформатных цифровых носителей Maer Group будет насчитываться уже 16 медиафасадов. В ближайшие месяцы Maer Group планирует ввести в эксплуатацию еще два десятка крупноформатных DOOH-конструкций в городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу–2018 и городах-миллионниках.

В Самаре и Волгограде появятся первые в этих городах медиафасады, установленные Maer Group, одним из крупнейших игроков российского рынка цифровой наружной рекламы (digital out-of-home, DOOH). Запуск медианосителей запланирован на первые числа февраля.

В Самаре новый мультимедийный экран расположен в Октябрьском районе (Московское шоссе, литера «Д», корпус 28б). Медиафасад установлен в центре деловой активности города на главной самарской автомагистрали, генерирующей постоянный высокий автомобильный и пешеходный трафик. В непосредственной близости от нового рекламного носителя расположен ряд офисных центров и торгово-развлекательных комплексов, станции метро «Российская» и «Московская», спортивные сооружения и парковые зоны. Видимость медиафасада с нескольких ракурсов достигает полутора километров.

В Волгограде новый медиафасад Maer Group также занимает центральное положение, он размещен на фасаде бизнес-центра «Меркурий» на пересечении важнейших транспортных артерий города – улиц Калинина и Рабоче-Крестьянской. В Ворошиловском районе Волгограда, в котором расположен новый носитель, сконцентрированы важные административные, деловые и образовательные учреждения. В непосредственной близости расположены крупные офисные и торгово-развлекательные центры, вузы, Речной вокзал, станции электричек и скоростного трамвая, парковые и пешеходные зоны. Транспортная активность в районе расположения медиафасада достигает 386 000 человек в сутки в обоих направлениях и 11 500 автомобилей в час. Видимость медиафасада в городской застройке – более километра.

Maer Group наращивает темпы ввода в эксплуатацию наиболее востребованных рекламодателями цифровых носителей в крупнейших городах страны и городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу–2018.

«Digital-формат наружной рекламы – наиболее зрелищный и эффективный, – говорит владелец Maer Group Константин Майор. – Он уже востребован на рекламном рынке крупных российских городов. Но главный спрос на широкую сеть современных цифровых конструкций формируют крупные международные и российские рекламодатели. Им необходимо проводить мультимедийные кампании федерального масштаба и запускать их мгновенно, учитывая меняющиеся потребности и интересы аудитории. Все это позволяют делать современные цифровые медианосители. Также рост интереса к DOOH-рекламе обеспечивает Чемпионат мира по футболу. Такие беспрецедентные спортивные события вызывают всплеск рекламного креатива на городских улицах, и крупноформатные мультимедийные экраны задают тон в коммуникации бренда с болельщиками и жителями».

Справка:

Maer Group — первый федеральный оператор имиджевой рекламы, специализирующийся на нестандартных проектах и крупноформатных цифровых носителях (медиафасадах, экранах, крышных конструкциях). Компания располагает собственными поверхностями в более чем 40 регионах России, в том числе 16-ю медиафасадами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Сочи, Новосибирске, Волгограде и Самаре.

Maer Group — один из немногих российских игроков коммуникационного рынка, состоящих в Международной рекламной ассоциации (IAA), старейшей отраслевой рекламной структуре, основанной в США в 1938 году.

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