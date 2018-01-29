Цифровой носитель площадью 1209 кв. м расположен на Ленинском проспекте и охватывает трафик с Киевского шоссе и из Новой Москвы

В марте в Москве заработает новый крупноформатный медиафасад, принадлежащий первому федеральному оператору имиджевой рекламы Maer Group. Рекламоноситель площадью 1209 кв. м расположен на здании гостиницы «Салют» на оживленном перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, прямо на пути в Кремль из правительственного аэропорта «Внуково».

Мультимедийный носитель встречает плотные транспортные потоки, которые ежедневно направляются в Москву с Юго-Запада. Медиафасад высотой с 18-этажный дом позволяет транслировать видео и статичные изображения в HD-качестве. Благодаря размерам и удачному расположению медианосителя, его видимость с нескольких направлений достигает 2 км. Это позволит рекламодателям донести свое сообщение в инновационном формате для массовой аудитории, от студентов МГУ и МГИМО до президентов, прибывающих в Москву с государственным визитом. Медиафасад будет введен в коммерческую эксплуатацию в начале марта.

Константин Майор, владелец Maer Group: «В этой локации сошлось все: отличная обзорность, плотный трафик и большой охват разнообразной и качественной аудитории. Мы продолжаем следовать правилу – размещать самые востребованные digital-конструкции в лучших локациях российских городов. Это уже 4-й медиафасад, размещенный нами в Москве за последний год, и 17-й по России. К концу года мы планируем кратно увеличить количество собственных digital-конструкций и охватить ими более двадцати регионов, включая города проведения матчей Чемпионата мира по футболу и города-миллионники».

Напомним, ранее холдинг Maer Group объявил о запуске первых медиафасадов в Самаре и Волгограде, а также анонсировал программу запусков крупноформатных DOOH-конструкций в городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу–2018.

Справка:

Maer Group — первый федеральный оператор имиджевой рекламы, специализирующийся на нестандартных проектах и крупноформатных цифровых носителях (медиафасадах, экранах, крышных конструкциях). Компания располагает собственными поверхностями в более чем 40 регионах России, в том числе 17-ю медиафасадами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Сочи, Новосибирске, Волгограде и Самаре.

Maer Group — один из немногих российских игроков коммуникационного рынка, состоящих в Международной рекламной ассоциации (IAA), старейшей отраслевой рекламной структуре, основанной в США в 1938 году.

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