Подборка свежего креатива с Суперкубка

На смену непривычному затишью пришло оживление. Рекламодатели Super Bowl LII наконец-то начали более активно делиться креативом.

Автомобильный бренд Hyundai представил рекламный тизер, в котором пообещал «удивить миллионы». Ролик станет продолжением прошлогоднего проекта «Лучший Super Bowl». В 2017 году Hyundai совместно с агентством Innocean виртуально воссоединили американских военнослужащих, которые находились на базе в Польше, с их семьями. Благодаря новейшим технологиям они смогли вместе посмотреть спортивный турнир. Отснятый материал был оперативно смонтирован в 90-секундный ролик и показан на ТВ сразу после игры.

Для дебюта на Суперкубке Pringles пригласил актера Билла Хейдера («Девушка без комплексов»). Сам он шутит, что ролик увидят большей людей, чем последние три фильма с его участием.

Lexus вернётся в эфир Super Bowl с рекламой, связанной с новым фильмом «Чёрная пантера» от Marvel Studios. Премьера картины в США состоится 16 февраля, в ней зрители увидят, в частности, новый 2018 Lexus LC 500.

PepsiCo поделит рекламное время между двумя брендами — Doritos и Mountain Dew. Их олицетворяют Питер Динклэйдж и Морган Фриман соответственно. Создатели обещают «эпичную битву». За креатив отвечает агентство Silverstein & Partners.

Конструктор сайтов Squarespace уже в пятый раз разместится в эфире Super Bowl. Бренд традиционно сотрудничает с известными актерами (Джон Малкович, Джефф Бриджес), и 2018 год не исключение. Звездой 30-секундного ролика станет Киану Ривз. Он сам является пользователем сервиса — в 2015 году актер запустил сайт для своей компании Arch Motorcycle на платформе Squarespace. К сожалению, компания не спешит показывать тизер.

AB InBev начнет рекламировать Stella Artois на Суперкубке после семилетнего перерыва. В ролике актер Мэтт Деймон призывает помочь жителям развивающихся стран, где наблюдается дефицит чистой питьевой воды. Исправить ситуацию предлагается с помощью проекта Water.org (https://water.org/stellaartois/), сооснователем которого является Деймон. Бренд обещает направить долю от продаж лимитированных бокалов на поддержку инициативы.

Рекламу Skittles, созданную для Суперкубка, увидит только Маркос Менендез, тинейджер из Канога Парк, Калифорния. Остальным придется довольствоваться тизерами и реакцией парня, которую покажут на странице бренда в Facebook. Сложно? DDB!

M&M’s, который ранее представил тизер с кинокритиками, продолжает интриговать. В новом ролике появляется Денни ДеВито, буквально купающийся в шоколаде. Таким образом бренд обыграл традиционную концовку, которую на протяжении многих лет использовал в своей рекламе. Теперь место красного M&M’s занял ДеВито в футболке фирменного цвета. В 30-секундной версии зрители также увидят звезду YouTube, певца и актера Тодрика Холла.