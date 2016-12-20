Сотрудники обвиняют владельца издание в нарушении редакционной политики издания



Фото Facebook

Обозреватель отдела расследований журнала Forbes Елена Зубова подала иск к ЗАО «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент», которое управляет издателем Forbes в России - АО «АС Рус Медиа», сообщает РБК. Поводом для разбирательства послужило недовольство журналиста изменениям редакционной политики издания, в частности вмешательстве акционера и президента издающей журнал группы ACMG Александра Федотов в политику издания.

В конце ноября журналисты Forbes обратились к Александру Федотову с коллективным письмом, в котором высказали что г-н Федотов вмешался в редакционную политику издания при составлении рейтинга зарплат российских топ-менеджеров. Рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний» вышел в декабрьском номере Forbes.

В тексте рейтинга отсутствовала абсолютная сумма вознаграждения президента ВТБ Андрея Костина. Отсутствие оценки объяснялось тем, что «группа ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд руб.».

Такая цифра приведена в консолидированно й отчетности группы ВТБ за 2015 год. При этом из методологии прямо следует: при оценке вознаграждения журналисты далеко не всегда используют официальные данные самих компаний. Кроме того, в рейтинге дана оценка доходов председателя правления банка «ВТБ 24» Михаила Задорнова. По словам источников "Ведомостей", у авторов рейтинга была оценка вознаграждения Костина, но цифра не была опубликована по требованию владельца Forbes.

Из-за этого сотрудники журнала обратились к г-ну Федотову с письмом, в котором высказали предположение о вмешательстве владельца в редполитику, а также напомнили о его обещании не вмешиваться в редакционную политику. У большей части редакции нет доказательств, поскольку ситуацию в деталях знают всего несколько журналистов, поэтому они просят объяснить позицию.

Г-н Федотов приобрел российский бизнес Axel Springer осенью 2015 года. Немецкий ИД продал активы из-за новых ограничений для иностранцев в СМИ. Ранее предприниматель был далек от политики, его медиахолдинг Artcom Media выпускал журналы о стиле, моде, дизайне и образе жизни.