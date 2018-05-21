Церемония бракосочетания привлекла внимание самых разных компаний

Не успела Великобритания отметить рождение королевского малыша, как правящая династия снова дала повод для торжества. В субботу страну охватила свадебная лихорадка: принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Церемония бракосочетания прошла в Виндзорском замке и смотреть ее можно было в любой точке мира.

Как и пополнение королевской семьи, свадьба окажет положительное влияние на национальную экономику. Повышенный интерес к радостному событию со стороны как британцев, так и иностранных туристов может принести до 500 млн фунтов. СМИ оценили расходы на свадьбу в 43 млн долларов, большая часть этой суммы была потрачена на обеспечение безопасности.

Бренды и пользователи соцсетей отмечали торжественный день с помощью хэштега #RoyalWedding. Marks and Spencer последовал примеру John Lewis, который в честь маленького Луи менял название на John Louis, и стал называться Markle and Sparkle.

Dunkin' Donuts выпустил праздничный набор пончиков Royal Love Donut.

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Campbell’s поделился рецептом королевского супа.

А Soda Stream запустила лимитированную коллекцию в королевских нарядах.

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