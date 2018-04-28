Новорожденный принц вполне ожидаемо вдохновил маркетологов

В понедельник, 23 апреля, в британской королевской семье случилось пополнение. У герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт родился сын Луи Артур Чарльз. Хэштег #RoyalBaby заполнил соцсети, а бренды начали наперебой приветствовать принца. Традиции надо соблюдать!

По оценке консалтинговой компании Brand Finance, рождение королевского малыша окажет положительный эффект на экономику Великобритании и принесет ей дополнительные 50 млн фунтов стерлингов только в первый год жизни.

Авиакомпания British Airways решила поделиться радостной новостью с путешественниками. Пассажиры, которые приземлились в аэропорте Хитроу, видели копию королевского позолоченного мольберта с сообщением о пополнении в королевской семье в зале прилетов Терминала 5. Тех, кто находился в воздухе над Атлантикой, оповестили пилоты авиалайнеров.

Британская сеть магазинов John Lewis и агентство Adam&Eve/DDB временно переименовали бренд в соцсетях. В сообществах в Facebook, Twitter и Instagram компания стала называться John Louis — в честь маленького Луи.

Музей восковых кукол мадам Тюссо отправил восковую копию королевы Елизаветы на такси к больнице Святой Марии — «встречать» принца. Собравшиеся вокруг журналисты и зеваки не сразу разгадали подвох.

Amazon воспользовался случаем, чтобы прорекламировать «умную» колонку с камерой Amazon Echo Spot, которая позволяет следить за ребенком из любого места.

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