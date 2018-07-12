Интернет по китайскому сценарию стал огромной индустрией

Стороннему человеку китайский интернет представляется таинственной территорией, которая отгорожена от остального мира высокой стеной. Сложно понять, что происходит внутри — там, где нет привычных Facebook и YouTube. Разобраться с этим поможет отчет China Internet Report, подготовленный Abacus. Аналитики компании зафиксировали основные интернет-тренды, характерные для Китая.

1. Проникновение интернета в Китае находится на уровне 55%, в США — на уровне 89%. Однако в цифрах между двумя странами огромный разрыв. В Китае — 772 млн пользователей, в Штатах — 292 млн. Пользователей смартфонов в Поднебесной в три раза больше, а тех, кто пользуется мобильными платежами, больше в 11 раз. Одним словом, китайскому интернету есть куда расти.

2. Пекин — столица китайских «единорогов». Многие IT-бизнесы стартовали в Шэньчжэне, но Пекин является лидером по количеству стартапов-миллиардеров: 31 против 11. Всего же в стране 142 «единорога», их общая капитализация составляет 773 млрд долларов.

3. Крупнейший интернет-игрок в Китае — Alibaba. Рыночная капитализация гиганта составляет 492,4 млрд долларов. На втором месте — Tencent ($ 479,6 млрд), на третьем — Ant Financial ($ 150 млрд). Крупнейшее IPO за последние полтора года провела Xiaomi, которая оценивается почти в 48 млрд долларов.

4. Китайские интернет-гиганты занимаются всем. Baidu, Alibaba, Tencent представлены во всех сегментах онлайн-экосистемы — от стриминга видео до самоуправляемых автомобилей. Большая китайская тройка либо инвестирует в стартапы, либо выстраивает собственный бизнес.

5. Китайские интернет-компании гиперсоциальны. Онлайн-ритейлеры успешно освоили модель Social+, которая обеспечивает им высокий уровень вовлеченности и стремительный рост. Например, платформа Xiaohongshu с 30 млн пользователей в месяц сочетает в себе функции Instagram, Pinterest и Amazon.

6. Политика государства имеет огромное влияние на технологическую отрасль. Власти запрещают торговлю криптовалютами, вторгаются в сферу приватности и даже банят приложения-викторины с «неподобающими» вопросами. Если правительство захочет, то любой тренд исчезнет без следа.

7. Китайские онлайн-ритейлеры выходят в офлайн. Традиционные магазины становятся технически продвинутыми, покупатели могут получить информацию о товаре с помощью смартфона, найти нужный продукт благодаря умной карте, оформить заказ и доставку через приложение.

8. Китай любит короткие видео. Примерно 600 млн китайцев активно пользуются приложениями, которые позволяют снимать и размещать короткие видео. Это 80% от всех пользователей мобильного интернета в стране. В 2017 году время, проведенное китайцами за просмотром коротких видео, увеличилось в три раза.

9. Мини-программы WeChat укрепили свои позиции в мобильном интернете. В начале 2018 года ими пользовалась половина месячной аудитории WeChat. Такие приложения весят меньше 10 Мб и являются частью общей экосистемы WeChat. За год компания разработала более 580 тысяч мини-программ.

10. Китай пока отстает от США в сфере искусственного интеллекта, но власти планируют наверстать упущенное. Их цель — сделать страну лидером AI к 2030 году. В первую очередь, правительство заинтересовано в сборе данных — как в случае с распознаванием лиц.

11. Китай производит умные колонки, однако китайцы их не покупают. Более 100 компаний выпускают умные колонки, но спроса на них нет. В 2017 году в Китае было продано 350 тысяч таких устройств, тогда как в США — 25 млн.

12. Китай стал крупнейшим рынком компьютерных игр, на который приходится более четверти глобальной выручки (США — на втором месте). Лидируют на локальном рынке Tencent и NetEase, их совокупная рыночная доля составляет 60%.