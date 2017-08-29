Минкульт нашло способ пополнить казну Фонда кино



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Министерство культуры представило проект поправок в закон о кинематографии, согласно которому с прокатчиков помимо нынешних 3500 рублей за прокатное удостоверение предлагается взимать единовременный фиксированный сбор в 5 млн рублей за ленту, сообщает «Коммерсант». Российским фильмам этот платёж затем полностью компенсирует Фонд кино.

Компании обязаны будут сделать взнос в течение 30 дней с даты 100-го сеанса, таким образом, картины менее чем со 100 показами от уплаты освободят. В случае неуплаты, Минкульт отзовет прокатное удостоверение и откажет компании в выдаче новых.

Предполагается, что российским фильмам этот платёж затем полностью компенсирует Фонд кино. Таким образом чиновники предполагают ежегодно собирать в Фонд кино 2,2 млрд руб., в том числе 1,4 млрд руб. с иностранных фильмов, и направлять их на поддержку отечественного кино

«Лицо, получившее прокатное удостоверение на показ полнометражного художественного или анимационного фильма в кинозале либо на несколько способов использования полнометражного художественного или анимационного фильма, одним из которых является показ фильма в кинозале, обязано осуществить обязательное отчисление (неналоговый платеж) в размере пяти миллионов рублей в специальный резерв денежных средств на развитие кинематографии, формируемый в соответствии с главой III.1. настоящего Федерального закона», - говорится в проекте поправок

В Минкульте уверены, что введение отчислений не приведет к росту цен на билеты в кино. Однако эксперты отмечают, что сборы снизят количество фильмов: никто не будет покупать права на Россию без кинотеатров, а это означает, что многие фильмы не появятся не только в кино, но и на ТВ и онлайн.

«Введение парафискального сбора как условия осуществления авторских прав на аудиовизуальные произведения противоречит российскому и международному праву, которым прямо запрещено введение каких-либо формальностей для осуществления авторских и смежных прав»,— сообщил Анатолий Семенов, омбудсмен по интеллектуальной собственности.