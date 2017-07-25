По мнению представителей онлайн-кинотеатров, новые поправки не помогут бороться с «пиратами»



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Представители кинопрокатной отрасли направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с жалобой на нормы, обязывающие онлайн-кинотеатры приобретать прокатные удостоверения на фильмы, сообщают "Ведомости".

Напомним, что в феврале 2017 года Минкульт РФ опубликовал разъяснения к правилам выдачи прокатных удостоверений, согласно которым их обязательно получать для показа фильмов и сериалов в интернете. Такую необходимость Минкульт объяснял борьбой с нелегальным распространением фильмов.

Авторы письма заявили, что получение прокатных удостоверений не способствует борьбе с пиратством и нелегальными торрент-трекерами, но фактически ставит вне закона легальные онлайн-кинотеатры, т.к. торренты, которые предоставляют доступ к контенту, не подпадают под действие поправок. В поправках так же не сказано, кто конкретно должен покупать прокатные удостоверения – правообладатель или сам онлайн-кинотеатр, и как должны получать прокатные удостоверения иностранные сервисы, которые работают в России.

Эти нормы накладывают непосильное финансовое обременение на легальные онлайн-кинотеатры и приведут к тому, что они откажется от покупок нового контента. Таким образом, это негативно скажется и на производителях российского кино и телевизионного контента, предупреждают авторы письма.

Письмо подписали генеральный директор ассоциации «Онлайн-видео» Алексей Бырдин, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов.