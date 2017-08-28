За три месяца в прокате окупился только один российский фильм



Depositphotos

За всё лето кассовые сборы российских фильмов составили более одиннадцати миллиардов рублей, за сезон за счёт проката в кинотеатрах окупилась только одна отечественная лента — «Бабушка лёгкого поведения», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал kinodata.pro.

Другие российские фильмы этим летом не окупились: «Холодное танго» собрал 24 миллиона рублей при заявленном бюджете в 250 миллионов, «Большой» собрал 234 миллиона, его бюджет составил 370 миллионов рублей. Для того, чтобы фильм считался окупившимся, ему надо собрать в кинотеатрах в два раза больше, чем было потрачено на его производство.

Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон «провальным» и обосновал это слабым продвижением картин перед выходом в прокат. На коллегии Минкультуры он раскритиковал итоги сезона.

«Почему рост доли российских фильмов находится в противоречии с содержанием? Какой смысл снимать фильмы, которые никто не видит? У нас провальный сезон. Вышел фильм «Холодное танго», плохо прошел. Или «Большой» — прокатался неплохо, но мог бы собрать больше», - сообщал он.

Эксперты издания отмечают, что российские продюсеры, как правило, стараются избегать премьер в летний сезон, когда на экраны выходят голливудские блокбастеры. ?

Помимо «Бабушки лёгкого поведения» с начала 2017 года окупились еще 3 российские картины, среди них - блокбастер «Притяжение» Фёдора Бондарчука, комедия «Гуляй, Вася» Романа Каримова и хоррор «Невеста» Святослава Подгаевского. Все фильмы получили финансовую поддержку Фонда кино. Следует отметить, что последний раз летом российский фильм окупался в 2015 году — это была малобюджетная бурятская драма «Решала 2».