Выручка компании в 2017 году снизилась на 9 %

Российский ритейлер «Дикси», развивающий также бренды «Виктория» и «Мегамарт», в 2017 году закрыл 127 магазинов, а открыл 28, говорится в сообщении компании.

Выручка компании в 2017 году снизилась на 9% до 282 млрд рублей, продажи в сопоставимых магазинах сократились на 10,9%. В IV квартале 2017 года выручка «Дикси» упала на 7% до 73 млрд рублей, а продажи в сопоставимых магазинах стали меньше на 7,9%. Торговые площади сократились на 2,7%.

Генеральный директор ритейлера Сергей Беляков отмечает, что в 2018 году компания ставит «себе целью возобновление роста выручки и LFL». Для этого совершенствовалась и оптимизировалась операционная модель сети.

«Мы провели полный пересмотр ассортиментной матрицы и обеспечили наличие в магазинах востребованного покупателями ассортимента. В течение года доля промо продаж продолжала расти, при этом мы смогли повысить привлекательность и эффективность промо предложения. Обновление бизнес-модели, проведенное в 2017 году, а также достигнутая стабилизация финансовых показателей позволяют заложить фундамент для дальнейшего улучшения работы сети и развития «Дикси», - сообщил он.

Группа управляет 2 703 магазинами, включая 2 534 магазинов «у дома» «Дикси», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт». Магазины представлены в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.