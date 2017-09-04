Технология распознает клиента даже при смене внешности



Screenshot

Компания KFC совместно с Ant Financial, входящую в Alibaba Group, внедрила технологию оплаты с помощью идентификации по лицу «smile to pay». Клиенту необходимо указать номер телефона, привязанного к Alipay, и улыбнуться перед терминалом, сообщает Inc.com.

Специальные терминалы, установленные в KFC в китайском городе Гуанчжоу, позволяют совершать покупки без банковской карты и мобильных устройств. В ходе процесса оплаты 3D-камера сканирует лицо покупателя и проверяет его личность. Система биометрической идентификации подтверждает привязку и в следующий раз распознает клиента только по улыбке.

Биометрические данные широко используются для подтверждения платежей. В частности, российские банки намерены внедрить в свои банкоматы новую систему идентификации. Ожидается, что в скором времени терминалы начнут узнавать клиентов по внешности.

В июле «Тинькофф банк» представил банкоматы со встроенной системой компьютерного зрения, в создании которой принимает участие разработчик технологии распознавания лиц VisionLabs.