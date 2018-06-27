Команда BBDO Moscow рассказала о победном кейсе

Кампания «1 „Аф“ класс» взяла одну из трех российских наград на Cannes Lions 2018. На прошлой неделе работа Mars и BBDO Moscow получила бронзового Льва в категории Media. О ее создании и целях Sostav и агентство SKBD.SH поговорили с представителями BBDO Moscow, которые работают с брендом Pedigree в рамках глобальной платформы «Собаки делают нас лучше».

Героями нового видеоинтервью стали Group Head агентства Наталья Тедди и креативный директор Алексей Федоров. По их словам, идея обучающего курса родилась из брифа клиента, который хотел поработать с детской аудиторией, и инсайта о желании завести собаку.

«В контексте современной мировой рекламы — и мы видим это по фестивалю — ни один бренд не может абстрагироваться от проблем, которые существуют в социуме или в культуре. Соответственно, то, как бренд заходит и решает наболевшие проблемы общества, и определяет в дальнейшем лояльность людей», — уверен креативный директор BBDO Moscow. Команда агентства также рассказала, много ли подобных брендов в России и что вдохновляет их работать дальше.