Кампания «1 „Аф“ класс» взяла одну из трех российских наград на Cannes Lions 2018. На прошлой неделе работа Mars и BBDO Moscow получила бронзового Льва в категории Media. О ее создании и целях Sostav и агентство SKBD.SH поговорили с представителями BBDO Moscow, которые работают с брендом Pedigree в рамках глобальной платформы «Собаки делают нас лучше».
Героями нового видеоинтервью стали Group Head агентства Наталья Тедди и креативный директор Алексей Федоров. По их словам, идея обучающего курса родилась из брифа клиента, который хотел поработать с детской аудиторией, и инсайта о желании завести собаку.
«В контексте современной мировой рекламы — и мы видим это по фестивалю — ни один бренд не может абстрагироваться от проблем, которые существуют в социуме или в культуре. Соответственно, то, как бренд заходит и решает наболевшие проблемы общества, и определяет в дальнейшем лояльность людей», — уверен креативный директор BBDO Moscow. Команда агентства также рассказала, много ли подобных брендов в России и что вдохновляет их работать дальше.
Ориентацию на социальность отмечает и Михаил Романов, основатель агентства SKBD. SH: «Если в прошлом году в Каннах самым очевидным трендом была тема феминизма, то в этот раз бренды явно сконцентрировали внимание на концепции социальной ответственности и глобальных задачах. Прекрасный проект Pedigree, где детей учат заботится о собаках, LADBible создали мусорные острова, привлекая внимание к проблеме загрязнения океана, Kellogg’s в Мексике сшили одежду, которая показывает, достаточно ли питательных веществ получает ребенок. И это тренд не только главного фестиваля креативности, но и главного фестиваля эффективности. В этом году Effie Russia впервые оценивали работы участников по программе 17 целей устойчивого развития, разработанных ООН — помогает ли кампания бренда решать такие проблемы, как снижение неравенства, сохранение морских ресурсов, обеспечение образования. Здорово, когда компании действительно вносят свой социальный вклад, а не просто делают красивый кейс».