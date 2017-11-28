В нем объясняются особенности нового проекта, в рамках которого мегаселлер начал монетизировать телеконтент в интернете

Генеральный директора телеканала «Пятница!» Николай Картозия на конференции GroupM This Year, Next Year «Погоня за контентом» во вторник, 28 ноября, показал объясняющий ролик о Big TV. Это набирающий популярность на рекламном рынке проект, который позволяет показывать контент каналов в интернете с федеральной телерекламой и учитывать интернет-просмотры в течение семи дней в телевизионных рейтингах.

Идея и производство ролика принадлежит телеканалу 2х2, который, как и «Пятница!», возглавляемый Николаем Картозией, входит в холдинг «Газпром-медиа».

«Дорогие ветераны Гостелерадио, все еще стоящие у руля. Этим погожим утром хотелось бы внести разнообразие в ваше ежедневное причитание "раньше поднимался рейтинг, а теперь давление". Как вы знаете, будущее наступило - и в него мы идем без вас. Мы - это ТНТ, Пятница, ТВ3 и, конечно же, наш любимый 2х2, который как всегда доходчиво объясняет, что такое BigTV и почему туда не возьмут ******** в ондатровых шапках», – так прокомментировал ролик Николай Картозия на своей странице в Facebook.

Летом этого года Mediascope впервые представила данные «Big TV Рейтинга», в рамках которого исследовательская компания измеряет совокупную аудиторию ТВ-контента в эфире и на онлайн-платформах. С октября мегапродавец телерекламы Национальный рекламный альянс начал продавать рекламу на ТНТ (входит в «Газпром-медиа») по Big TV. В ближайшее время другие каналы холдинга «Матч ТВ» и «Пятница!» также присоединятся к таким продажам.