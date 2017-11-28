К чему приведет «погоня за контентом», рассуждают лидеры мнений





Прямо сейчас в кинотеатре «Октябрь» проходит ежегодная конференция медиахолдинга GroupM – This Year, Next Year.

В рамках мероприятия агентства холдинга GroupM традиционно объединили клиентов, партнеров, подрядчиков и представителей СМИ.

На коференции выступают крупнейшие медиакомпании, а также владельцы СМИ, продюсеры, селебрити и ведущие. Они рассказывают аудитории, как получить от контента максимум отдачи и к каким изменениям на рынке приведет погоня за ним.

В этом году эксперты агентств и приглашенные спикеры обсуждают аспекты работы с контентом:

Контент глазами поколений XYZ;

Как контент превращает потребности в возможности;

Контент в гармонии с данными.

Эпоха стремительных digital-коммуникаций меняет медиа-ландшафт и позволяет мгновенно доставлять сообщение таргетированному пользователю. Для брендов это призыв к оперативной реакции и постоянному поиску новых рекламных возможностей, отметили в GroupM.

Мероприятие проходит при поддержке Kinetic Russia, Rambler & Co, РБК, Gallery, Marilyn, SearchStar, Hearst Shkulev Media, ДЖЕМ, Independent Media, ГПМ Радио, «Европейская медиагруппа», Happy Monday Family, Roden Media, Газпром-Медиа, IMHO, Sostav.ru, КоммерсантЪ.

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