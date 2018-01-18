Инвесторы надеются заработать на альтернативных вариантах

Инвесторы в криптовалюту надеются, что снаряд может дважды попасть в одну и ту же воронку. Видимо, только этим можно объяснить 60-процентный рост курса лайткоина (litecoin) — одной из альтернативных версий биткоина. Последний чувствует себя не слишком уверенно: накануне самая популярная в мире криптовалюта резко подешевела. Это произошло на фоне новостей из Южной Кореи, власти которой намерены ужесточить контроль над рынком.

Нестабильность биткоина привела к оттоку инвесторов, пишет The Wall Street Journal. Они начали искать другие источники дохода — новые криптовалюты уже окрестили «альткоинами». По данным coinmarketcap.com, в 2017 году биткоин подорожал на 1600%, тогда как курс лайткоина подскочил на все 7000%, со скромных 4,33 доллара в начале года до 341,7 доллара на прошлой неделе. Это самый заметный рост среди «альткоинов», отмечает издание.

Ранее многие криптовалюты выиграли от признания в таких странах, как Япония и Южная Корея, интереса со стороны институциональных инвесторов и компаний с Уолл Стрит, а также от популярности ICO. За год ICO позволило привлечь более 4 млрд долларов инвестиций.

Успех биткоина воодушевил инвесторов, поэтому они охотно скупают криптовалюту с потенциалом роста. По словам техасского разработчика биткоина Джимми Сонга, в Корее индивидуальные инвесторы приобретают всё, что выглядит относительно дёшево.

Рыночная стоимость всех криптовалют — а их более тысячи — оценивается примерно в 600 млрд долларов. Львиная доля приходится на биткоин ($323 млрд), но у него есть и сильные конкуренты: Ethereum ($71 млрд), Ripple ($29 млрд), Bitcoin Cash ($32 млрд) и лайткоин ($17,6 млрд). До 2017 года отметку в миллиард долларов удавалось преодолеть только биткоину и Ethereum. Новые рекорды биткоина только подстёгивают инвесторов к поискам достойных альтернатив.

Что позволило появиться на свет такому количеству «альткоинов»? Открытый исходный код биткоина, созданного в 2009 году легендарным Сатоши Накамото. Однако аналитики считают, что многие альтернативные версии не способны обеспечить высокую доходность либо используют мошеннические схемы. Тем не менее оценка ряда криптовалют превышает миллиард долларов, что доказывает их жизнеспособность.

Лайткоин, запущенный в 2011 году, больше остальных выиграл от популярности биткоина. Во-первых, участники рынка заметили, что валюта торгуется на GDAX — дочерней платформе криптобиржи Coinbase. Поскольку Coinbase для многих новичков является «точкой входа», то они обращали внимание и на лайткоин. У него много разработчиков, что делает его более надежным по сравнению со многими новичками, а у команды разработчиков лайткоина сложилась прочная репутация, но валюта всё же не смогла привлечь столько поклонников, сколько биткоин. Из-за этого криптовалюта проиграла ряду конкурентов.

Между тем создатель лайткоина Чарли Ли намекнул в Twitter, что такой взлет вряд ли продлится долго. «За каждым ростом крипты, что я видел, следует «медвежий» цикл (т.е. падение цен — прим. Sostav.ru)», — написал он.