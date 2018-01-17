Рынок криптовалют снижается на фоне новостей из Южной Кореи

За последние сутки курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin упал на 25%, до 10,18 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные CoinMarketCap. Стоимость других криптовалют Ethereum и Ripple рухнула на 26% и 40% соответственно.

Аналитики связывают резкое падение стоимости криптовалют с заявлением министра финансов Южной Кореи, что деятельность криптовалютных бирж может быть запрещена в стране. Таким образом власти страны собираются ограничить спекуляции на рынке. А драйвером настроения на рынке являются, в первую очередь, Китай и Южная Корея.

В России законопроект о регулировании цифровых финансовых активов, в том числе криптовалют, Минфин планирует внести в Госдуму в феврале. Однако ЦБ не поддерживает регулирование торговли виртуальными деньгами, так как это несёт за собой определённые риски.