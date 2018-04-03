Фотосервис отреагировал на скандал с Cambridge Analytica

Instagram озаботился защитой персональных данных вслед за Facebook. В пятницу сервис резко ограничил лимит запросов к своему API, с 5000 до 200 обращений в час на каждого пользователя. Результатом стало снижение функциональности приложений, сообщает TechCrunch.

Изменения сразу же почувствовали разработчики многочисленных приложений, в том числе тех, что позволяли брендам отслеживать реакции пользователей и обеспечивать оперативную поддержку.

Разработчики жалуются на Instagram на StackOverflow, в то время как компания отказывается от комментариев. Раздел с информацией о лимитах внезапно оказался недоступен. На сайте Facebook подтверждается, что теперь API Instagram ограничивает количество обращений 200 вызовами на каждого пользователя в час.

Издание полагает, что Instagram также прекратил принимать новые заявки на подключение. Recode сообщает, что некоторые разработчики вообще лишились доступа к API Instagram.

Разработчики возмущены молчанием компании, поскольку официальный анонс позволил бы им заранее подготовиться и внести изменения в приложения. По мнению партнеров Instagram, решение сервиса связано с политикой его владельца — социальной сети Facebook. После скандала с утечкой данных в Cambridge Analytica она собирается закрыть «партнерские категории» и запретить сторонним агрегаторам собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы.

В соцсети также появится новый пункт меню по управлению собственными данными в несколько кликов. Благодаря ему пользователи смогут сами добавлять в систему дополнительные уровни защиты.