Соцсеть анонсировала новые системы контроля конфиденциальности

Facebook внесла изменения в систему управления персональными данными из-за скандала с утечкой данных в Cambridge Analytica. В социальной сети появится новый пункт меню по управлению собственными данными в несколько «кликов». Теперь пользователи смогут сами добавлять в систему дополнительные уровни защиты, говорится в сообщении соцсети.

«В новом меню вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, и попробовать, как работают наши элементы управления», — сообщают в компании.

Новое меню также позволит пользователям просматривать ту информацию, с которой они поделились, удалять ее, а также управлять рекламными объявлениями. Сообщается, что изменения не затронут политику приватности или типы собираемых данных, однако в компании надеются, что они помогут упростить настройки и безопасности для пользователей.

Большинство нововведений уже находилось в разработке, однако события последних нескольких дней подчеркнули их важность.

«Прошлая неделя показала, как много работы нам предстоит сделать для продвижения нашей политики, а также для того, чтобы помочь людям понять, как работает Facebook», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что Facebook собирается запретить агрегаторам собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы. «Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем „партнерские категории“. Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook», — отмечается в сообщении соцсети.

Нововведения появились на фоне скандала с Cambridge Analytica, когда выяснилось, что компания неправомерно собирала данные американских и британских пользователей в периоды ожесточенных предвыборных кампаний. Тогда глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибки в работе с Cambridge Analytica и пообещал провести расследование и принять меры по защите пользовательских данных.