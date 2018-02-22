Депутаты подготовили поправки в закон «О рекламе», запрещающие повышать уровень громкости в рекламных вставках в видеоролики

Депутаты фракции ЛДПР предлагают регламентировать громкость рекламы в видеороликах в интернете, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект.

Законопроектом устанавливаются требования к громкости «рекламной паузы», кроме того, прерыванию видеороликов рекламой должно предшествовать сообщение о последующей трансляции рекламы. Не допускается прерывать рекламой религиозные видеоматериалы и видеоконтент продолжительностью менее трех минут, а также трансляцию агитационных материалов, распространяемых в соответствии с законодательством о выборах и о референдуме.

Авторы законопроекта также предлагают ограничить продолжительность трансляции рекламы в детских и образовательных видеороликах: по одной минуте рекламы в начале и конце 15-минутного видео, по полторы минуты – для 25-минутного, по две с половиной минуты – для 40-минутного и по три минуты – для видеоконтента продолжительностью один час и более.

«При этом каждую колыбельную прерывает громкая агрессивная реклама, что негативно отражается на детях и детской психике. Реклама появляется не в начале видео, а часто прямо посередине трека», – объяснил автор законопроекта.

Сейчас закон регулирует громкость рекламы на телевидении и радио. За его исполнением следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Телеканалы, которые нарушают требования закона, подвергают высоким штрафам. Ранее ФАС оштрафовала телеканалы РЕН ТВ, НТВ и ВГТРК за превышение громкости звука в рекламе. Соответствующего закона для рекламы в интернете пока нет.